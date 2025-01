In der Altmarkklinik in Gardelegen wurden je vier Verletzte stationär und ambulant behandelt, in Salzwedel niemand. Im Krankenhaus in Seehausen wurden zwei Personen stationär behandelt. Das teilten die Kliniken MDR SACHSEN-ANHALT mit. Alle Patienten wurden demzufolge bereits vor dem 7. Januar wieder entlassen. Nachhaltige gesundheitliche Beeinträchtigungen sind nicht bekannt.

Die Ameos-Kliniken in Sachsen-Anhalt nahmen im Zuge des Anschlags nach eigenen Angaben ebenfalls Patientinnen und Patienten auf. In Halberstadt wurden zwei Personen versorgt; eine war dort mit Stand vom 23. Januar immer noch in Behandlung. In Aschersleben waren zwei Patienten aufgenommen worden, in Bernburg vier, zwei davon stationär.