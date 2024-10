Sachsen-Anhalts Arbeitgeberpräsident Marco Langhof sieht den Industriestandort im Land in Gefahr. Im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT sagte Langhof, Deutschland steige ab, während die Volkswirtschaften in ganz Europa auf Wachstumskurs seien.

Als Ursache sieht er einen "verhängnisvollen Mix aus viel zu hohen Energiepreisen , hohen Arbeitskosten und einer zurückgehenden Globalisierung." Bei Sachsen-Anhalts Unternehmen sei die Stimmung am Boden. Viele würden zum Beispiel bei Investitionen abwarten. So würden etwa im IT -Bereich Digitalisierungsprojekte zurückgestellt und Stellen nicht neu besetzt. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis das auf den Arbeitsmarkt durchschlage und es tatsächlich mehr Arbeitslose gebe.

Ohne vernünftige Energiepreise werde man die Wirtschaft in Deutschland nicht halten können und den Industriestandort am Ende verlieren. Auch der Netzausbau macht die Energiepreise nach Langhofs Ansicht in Deutschland so teuer.