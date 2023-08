Was ist die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt? Alle vertragsärztlich tätigen Ärzte und Psychotherapeuten sind Pflichtmitglieder bei der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA). Aktuell hat die KVSA rund 4.300 Mitglieder. Sie sollen eine wohnortnahe und qualitativ hochwertige ambulante Versorgung in Sachsen-Anhalt sicherstellen. Die KVSA unterstützt die Ärzte beispielsweise gegenüber Krankenkassen und berät ihre Mitglieder. Quelle: KVSA

Unter der Notrufnummer 116 117 sind sowohl der ärztliche Bereitschaftsdienst als auch die Terminservicestelle zu erreichen. Bildrechte: dpa

Die Terminservicestelle der KV ist unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117 täglich erreichbar. 2022 wurden in Sachsen-Anhalt rund 34.000 Termine vermittelt, 2021 waren es etwa 23.500.



"In letzter Zeit gibt es aber auch die Situation, dass dies zumindest in bestimmten Fachgruppen immer schwieriger wird", so die KV. "Die Dermatologie oder auch die Rheumatologie in der Inneren Medizin sind hier zu nennen." Den Patienten würden dann auch Termine bei Ärzten angeboten, die weiter entfernt vom Wohnort praktizieren. Manchmal klappe aber auch das nicht.