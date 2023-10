In Sachsen-Anhalt werden häufiger Autos gestohlen. Im Jahr 2022 sind 390 kaskoversicherte Fahrzeuge gestohlen worden und damit fast ein Drittel mehr als im Jahr zuvor, so Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Der dadurch entstandene Schaden stieg demnach ebenfalls um rund ein Drittel auf mehr als 7,8 Millionen Euro. Im Schnitt haben die Versicherer für jeden Diebstahl in Sachsen-Anhalt laut dem Verband mehr als 20.000 Euro gezahlt.