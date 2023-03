In Magdeburg wurden zuletzt zahlreiche Katalysatoren gestohlen. Darüber informiert die Polizei. Betroffen waren den Angaben zufolge insbesondere ältere Autos mit Benzinmotoren aus den Baujahren 1998 bis 2004, die nachts auf öffentlich zugänglichen Straßen und Parkplätzen abgestellt waren. Ob die einzelnen Taten miteinander in Verbindung stehen, werde derzeit ermittelt, so die Polizei.