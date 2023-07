Das Netz Disa II umfasst nach Angaben der Nasa die meisten dieselbetriebenen Strecken in Sachsen-Anhalt, unter anderem auf den Strecken von Magdeburg nach Wolfsburg, in den Harz, nach Erfurt oder von Halle nach Goslar.

Derzeit wird das Dieselnetz noch vom privaten Bahnabieter Abellio betrieben. Bildrechte: dpa

Aktuell betreibt der private Bahnanbieter Abellio das Netz. Nach Angaben von Abellio werden in eineinhalb Jahren Personal und Fahrzeuge geordnet an den Folgebetreiber übergeben. Der Wechsel habe für Fahrgäste keinerlei Auswirkungen, so ein Sprecher. Das ebenfalls von Abellio betriebene Netz Saale-Thüringen-Südharz werde planmäßig vom Unternehmen bis Ende 2030 befahren. Das Unternehmen war 2021 in wirtschaftliche Schieflage geraten.