"Herzlich willkommen" – erst wieder ab April. Bildrechte: MDR/André Plaul

IC-Züge mit Namen Alle vier betroffenen Züge gehören zu den gut 50 IC-Läufen in Deutschland, die zusätzlich zu ihrer Zugnummer einen Zugnamen besitzen. Dieser hat auf den Betrieb keine Auswirkung, ist aber im Fahrplan sowie auf einigen Anzeigen abgebildet. Die Namen sind angelehnt an die jeweiligen Reiseziele oder Landschaften, die die Züge durchqueren. So wird es auch bei ICE-Zügen gehandhabt. Bis zum schweren Zugunglück von Eschede, bei dem der ICE "Wilhelm Conrad Röntgen" entgleiste, trugen einzelne Fernzugverbindungen in Deutschland auch die Namen von Persönlichkeiten.