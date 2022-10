In Sachen Straßenverkehr könnte Magdeburg kaum besser angebunden sein: Autobahnen und Bundesstraßen aus Nord- und Südrichtung kreuzen sich vor den Toren der Landeshauptstadt. Beim Zugverkehr liegt Magdeburg hingegen eher im Abseits. Das Flaggschiff der Deutschen Bahn, der ICE, macht sich in der Landeshauptstadt rar – und taucht häufiger in Witzen als am Bahnsteig auf. Die Gründe dafür sind vielfältig, reichen mitunter weit in die Geschichte. Und doch gibt es Hoffnung auf eine bessere Anbindung in der Zukunft. MDR SACHSEN-ANHALT-Bahnauskenner André Plaul erklärt die Hintergründe.