Nach Angaben des Landkreises wird auf der Landesstraße 15 der rund 1,5 Kilometer lange Abschnitt zwischen Liesten und Depekolk gesperrt. Grund seien Reparaturen an der Fahrbahn. Der Verkehr werde über Zierau, Winterfeld und Mahlsdorf in beiden Richtungen umgeleitet.

Die Landesstraße 24 zwischen Bösdorf und Rätzlingen sowie die Bösdorfer Ortsdurchfahrt werden saniert. Bis zum Beginn des neuen Schuljahres wird der Verkehr über Miesterhorst und Oebisfelde umgeleitet. Saniert werden ab Montag auch die Ortsdurchfahrten in Groß Rodensleben und Bergen . Hier werden laut Infrastruktur-Ministerium Winterschäden beseitigt.

In Dessau-Roßlau wird die stählerne Tiergartenbrücke über die Mulde ab Montag saniert. Die Fußgänger- und Fahrradbrücke, über die auch der Elberadweg führt , wird von den Dessauern auch liebevoll Eierschneider genannt. Die Sperrung erfolgt tagsüber von Montag bis Freitag. Ein Umweg von einem Kilometer Länge über die Brücke des Friedens wird nötig.

Roitzsch im Landkreis Anhalt Bitterfeld wird die B184 an voll gesperrt. Die Brücke über die Bahnstrecke zwischen Petersroda und Bitterfeld wird abgerissen und neu gebaut. Das Land Sachsen-Anhalt investiert sechs Millionen Euro. Das Bauwerk aus dem Jahr 1963 sei baufällig und entspreche mit Gehweg und Fahrbahnbreiten nicht mehr aktueller Gesetzgebung, heißt es von der Landesregierung. Ende September soll der Neubau fertig sein. Umgeleitet wird über die B100 Richtung Brehna.

In Magdeburgs Altstadt steht um den Hasselbachplatz ab 1. Juli der nächste Bauabschnitt an. Bis zum 28. Juli wird der Verkehrsknoten komplett für den Autoverkehr gesperrt. Auch die Hallische Straße wird erneut voll gesperrt, hier fahren auch keine Straßenbahnen.

Während im Jerichower Land in Gerwisch an der B1 gebaut wird, steht einige Kilometer weiter die nächste Sperrung an. Ab dem 1. Juli wird die Fahrbahn der B1 zwischen Genthin und Parchen saniert. Das hat Fahrplanänderungen bei mehreren Buslinien zur Folge, wie die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land informiert.