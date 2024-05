Im Landkreis Börde sind am Montag an zwei Abschnitten der Bundesstraße 246a planmäßige Sanierungen gestartet. Nach Angaben des Verkehrsministerium werden für die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Remkersleben auf der Langen Hauptstraße zunächst die Baustelle und Umleitung eingerichtet, bevor die alte Fahrbahndecke vier Zentimeter tief abgefräst und in gleicher Stärke neu aufgebaut wird. Nach Angaben des Ministeriums kosten die Arbeiten 300.000 Euro.