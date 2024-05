Kooperation mit Bürgern Warum wir bei MDR SACHSEN-ANHALT das Thema Barrierefreiheit in den Fokus rücken

Wenn wir könnten, würden wir gerne in jeder Stadt in Sachsen-Anhalt eine Mobile Lokalredaktion eröffnen, doch wir mussten uns beschränken und haben uns für Dessau, Halberstadt und Tangermünde entschieden – aus unterschiedlichen Gründen. Das Offensichtliche: Wir wollten uns geografisch nicht nur auf eine Region konzentrieren – und wir wollten eine inhaltliche Vielfalt. In Dessau als drittgrößter Stadt in Sachsen-Anhalt tauchen andere Barrieren auf als in einer Kleinstadt wie Tangermünde. Dessau steht mit dem Bauhaus Museum für Design und Architektur (Stichwort: Wie sieht es mit barrierefreiem Wohnen aus?). In Tangermünde mit seiner gut erhaltenen Altstadt stellt sich die Frage, wie sich Denkmalschutz und Barrierefreiheit vereinen lassen. Das war uns bereits auf der eingangs erwähnten Filmvorstellung in Oschersleben 2023 zugetragen worden, verbunden mit einer Einladung, vorbeizukommen. Dieser sind wir nun gefolgt. In Halberstadt gibt es sehr engagierte Menschen, die durch ihren Einsatz bereits einige Barrieren erfolgreich abbauen und ihre Stadt so lebenswerter für alle gestalten konnten, das hat uns neugierig gemacht.