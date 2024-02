Nach Bauernprotesten in Magdeburg Landwirte aus Sachsen-Anhalt vereinbaren Gespräch mit Grünen-Chefin Lang

26. Februar 2024, 10:21 Uhr

Die Bundesvorsitzende der Grünen hat sich mit Vertretern der Landwirte in Sachsen-Anhalt zu einem Gesprächstermin verabredet. Am Samstag hatten Bauern und mittelständische Unternehmer den Besuch von Ricarda Lang in Magdeburg zum Anlass genommen, um erneut ihrem Ärger über die Agrarpolitik Luft zu machen. Die Politikerin suchte vor Ort das Gespräch. Bei ihrer Abfahrt blockierten mehrere Landwirte mit ihren Fahrzeugen den Weg. Die Polizei musste einschreiten, Festnahmen gab es aber nicht.