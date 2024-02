Der Bundesrat befasst sich – anders als geplant – am Freitag noch nicht mit dem Haushaltsfinanzierungsgesetz. Das teilte ein Sprecher der Länderkammer am Donnerstag mit. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Parlamentskreise berichtete, lehnte es der Bundesrat auf Druck der unionsgeführten Länder ab, das Gesetz im Eilverfahren auf die Tagesordnung zu setzen. Damit werde es voraussichtlich erst in der Sitzung am 22. März behandelt.