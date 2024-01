Bilanz Bauernproteste am Montag weitgehend ohne Zwischenfälle

08. Januar 2024, 20:06 Uhr

Der Auftakt der Bauernproteste am Montag ist in Sachsen-Anhalt ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Wie die Polizei mitteilte, gab es aber unter anderem eine stundenlange Blockade der Elbbrücke in Tangermünde. Tausende Landwirte demonstrierten bei zentralen Kundgebungen in Halle und Magdeburg gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung.