Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) forderte am Mittwoch ein schnelles Ende der Bauernproteste. Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch zur Grünen Woche erklärte er, der Konflikt müsse so schnell wie möglich von der Straße runter und in konkrete Verhandlungen übergehen. Er erwarte, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) entsprechend reagiere und direkte Gespräche mit den Landwirten führe.



Auch Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) appellierte im Zuge der Pressekonferenz an den Bundeskanzler, einen runden Tisch einzuberufen, um mit den Bauernverbänden eine Lösung zu finden.