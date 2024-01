In Sachsen-Anhalt sind am Montag ab 7:30 Uhr Sternfahrten nach Magdeburg und Halle geplant, auch über die A14. Die Strecken nachfolgender Abfahrtsorte Richtung Halle und Magdeburg werden besonders betroffen sein. In Magdeburg sammeln sich Protestierende aus Calbe, Stendal, Osterburg und Lüderitz. Nach Halle kommen die Protestierenden aus Spickendorf, Eisleben, Gorsleben, Beuna und Könnern. Weitere Streckenverläufe der Proteste und damit verbundene Verkehrseinschränkungen werden vom Bauernverband Sachsen-Anhalt e.V. bekannt gegeben.

Um 11 Uhr soll es am Domplatz in Magdeburg und am Riebeckplatz in Halle etwa zweistündige Kundgebungen geben. Mittelständische Unternehmen sind eingeladen, sich dem Protest gegen die Bundesregierung anzuschließen. Die Polizeiinspektion in Halle empfiehlt, das Stadtgebiet weiträumig zu umfahren und auf unnötige Fahrten zu verzichten.