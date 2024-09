Autofahrer auf der A9 bei Dessau müssen in der kommenden Nacht eine Umleitung einplanen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, wird die Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Dessau-Ost und Köselitz voll gesperrt. Grund sind demnach Sanierungsarbeiten. Die Sperrung gelte seit Montag (16.09.) 20.30 Uhr bis Dienstag 6.30 Uhr.

Die Auffahrten der Anschlussstellen Dessau-Ost, Vockerode und Coswig in Fahrtrichtung Berlin seien von 19.00 Uhr bis 08:00 Uhr gesperrt. Bereits am Montagmorgen wird den Angaben nach der Autobahn-Parkplatz "Kliekener Aue" in Richtung Berlin gesperrt. Als Ausweichmöglichkeit stehe bis Dienstag die nachfolgende Anlage "Rosselquelle" zur Verfügung.