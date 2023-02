Die Wheelmap ist eine Online-Karte, die sich vorrangig an Menschen mit Gehbehinderung richtet. Darin sind Orte als barrierefrei, teilweise barrierefrei und nicht barrierefrei markiert. Nutzende können so gezielt nach Restaurants, Toiletten, Geschäften und Ärzten suchen, die mit Rollstuhl zugänglich sind. Rund 20.000 Mal pro Monat wird die Wheelmap von all ihren Nutzern geöffnet.



Die Markierungen entstehen durch Crowdsourcing. Sie beruhen also auf freiwilligen Einträgen von Betroffenen oder Interessierten. Die Karte ist dadurch nicht vollständig, dient allerdings als Anlass, die Barrierefreiheit bestimmter Bereiche genauer zu beleuchten. Die Daten aus der Wheelmap wurden unter anderem schon für den UN Disability and Development Report 2018 herangezogen.



Die Anwendung wurde von den Sozialhelden ins Leben gerufen, einem gemeinnützigen Verein mit Sitz in Berlin, der sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt.