USA-Reise Sachsen-Anhalt besucht Intel und andere Halbleiterunternehmen in den USA

Bildrechte: MDR/Sebastian Mantei

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze hat Intel-Chef Pat Gelsinger in den USA getroffen. Beide warben am Dienstag gemeinsam für die Ansiedlung von Intel in Magdeburg. Auch über die Vorteile und Herausforderungen, die Großansiedlungen wie Intel mit sich bringen, wurde gesprochen. Das Treffen fand just an dem Tag statt, an dem Brüssel eine Einigung im "EU Chips Act" verkündet hat.