Mehrere Tage, nachdem der stellvertretende IWH-Präsident Oliver Holtemöller in einem Spiegel-online-Interview kritische Worte zur Intel-Ansiedlung geäußert hat, brennt in Sachsen-Anhalt immer noch die Luft. In dem Interview hatte Holtemöller auf noch fehlende Infrastrukturen und Fachkräfte aufmerksam gemacht. Unter anderem hatte er gesagt: "Niemand steht Schlange, um in Sachsen-Anhalt arbeiten zu dürfen." Ostdeutschland sei nicht attraktiv genug für die benötigten internationalen Fachkräfte, das liege auch an der verbreiteten Fremdenfeindlichkeit.