#MDRklärt Das muss Magdeburg als Ausgleich für den Bau von Intel für die Umwelt tun

380 Hektar Fläche soll Intel am Eulenberg in Magdeburg einnehmen. Die Ansiedlung des Chip-Herstellers hat Einfluss auf die vorhandene Natur. Die Stadt muss daher Maßnahmen zum Ausgleich für den Umwelt- und Naturschutz vornehmen. So muss an anderer Stelle Lebensraum geschaffen werden, und Tiere wie der Feldhamster sind umzusiedeln.