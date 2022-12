Dieser Text ist im Rahmen des Projekts "Studierende schreiben" in Zusammenarbeit mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg entstanden.

Von Pflanzen umwuchert ist das Eingangstor der Grube Greppin, am Stadtrand nahe dem Chemiepark gelegen. Bis auf wenige Geräusche von den umliegenden Fabriken ist es ruhig und es sind vor allem Vögel zu hören. Wo bis 1931 Braunkohle abgebaut und bis 1996 Abfälle der Chemieindustrie landeten, erstreckt sich heute eine große Rasenfläche. Am Rand stehen einige Bäume, wilde Natur schlängelt sich ringsherum.



Dass sich die Landschaft an Orten wie der Grube Greppin von Eingriffen der Vergangenheit erholt hat und vieles heute so grün ist, ist zum Teil menschlichen Bemühungen, vor allem aber der Natur selbst zu verdanken.

Vieles ist einfach eine natürliche Entwicklung. Das ist sehr spannend, weil man daran sieht, was die Natur für eine Kraft hat. Frank Koch, NABU Regionalverband Bitterfeld-Wolfen

Vom Auwald zur Seelandschaft – der Goitzsche Tagebau

Bitterfelds grüner Stolz: Der Goitzschesee Bildrechte: Hannah Diehl Das, was heute als der Goitzschesee bekannt ist und sich zu einer der wichtigsten Attraktionen der Stadt etabliert hat, war rund 100 Jahre lang Braunkohleabbaugebiet. Von dem einstigen Auwald um die Mulde herum ist nichts mehr zu sehen. Für den Braunkohleabbau wurde die ganze Landschaft umgegraben, der Auwald abgeholzt.



Nach der Einstellung des Braunkohleabbaus 1991 blieb ein Tagebaurestloch zurück – die Goitzsche. Diese hinterlassenen Spuren in der Landschaft eignen sich besonders gut für die Nachnutzung als Seen, weiß Frank Koch, ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Regionalverband Botterfeld-Wolfen des Naturschutzbund Deutschland (NABU). Koch engagiert sich für den Erhalt bedrohter Lebensräume und die Tier- und Pflanzenvielfalt. Nachdem die Fläche saniert wurde, wurde der ehemalige Tagebau geflutet und der Goitzschesee mit der umliegenden Goitzsche-Wildnis geschaffen. Im Vergleich zu künstlich angelegten Seen ist der Goitzschesee sehr viel größer und tiefer. So sinkt Schlamm, der in kleineren Seen ein Sauerstofffresser ist, nach unten, ist dort gebunden und kann keinen Sauerstoff rauben. Zudem ist er sehr sauber und bleibt das aufgrund seines sauren pH-Wertes auch – gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Renaturierung.

Die Landschaft, die es früher war, kann der Mensch nicht rekonstruieren. Das ist nach der Eiszeit über viele Jahrtausende entstanden und so was kann man nicht wiederbeleben. Frank Koch, NABU Regionalverband Bitterfeld-Wolfen

Zwar ist die Natur, die zuvor auf der Fläche bestand, zerstört und verloren, dafür zieht die neu gewonnene Seenlandschaft neue Arten an. Vor allem Möwen, Kormorane und Enten, aber auch Tiere wie Biber leben hier. "Das sind schon Sachen, von denen konnten wir früher als Naturschützer nur träumen", schwärmt Frank Koch.



Um die neu entstandene Natur zu schützen und deren Entwicklung zu unterstützen, kaufte der BUND in den Jahren 2000 bis 2004 mithilfe von Spendengeldern rund 1.300 Hektar der Fläche zwischen Bitterfeld und Delitzsch, auf der sich die Natur frei entfalten kann – die Goitzsche-Wildnis.

Giftiges Erbe

Doch nicht alle Tagebaurestlöcher können auf diese Weise renaturiert werden. Grund dafür sind vermeintlich vergangene Relikte der damals ansässigen Chemieindustrie: Viele der Gruben wurden unsachgemäß als Deponien für Chemiemüll missbraucht. So gelangten Schadstoffe in den Boden, die bis ins Grundwasser vorgedrungen sind. Mit der Beseitigung dieser Schäden ist die Stadt bis heute beschäftigt.

Das ökologische Großprojekt Bitterfeld-Wolfen, welches von der Landesanstalt für Altlasten durchgeführt wird, soll den durch Chemiemüll verursachten Grundwasserschaden sanieren und absichern. Das Projekt umfasst eine Fläche von 1.300 Hektar. Das Dilemma um den Giftmüll in Bitterfeld ergibt sich daraus, dass er nicht einfach ausgehoben und entsorgt werden kann. Steigt das Grundwasser an, so stellt er wieder eine Gefahr dar. Deshalb zielt das Projekt vor allem darauf ab, die Grundwasserstände zu überwachen und das Grundwasser gegebenenfalls abzusenken.

Viele dieser alten Deponien befinden sich noch in der Sanierung beziehungsweise Sicherung und können bislang keiner konkreten Nachnutzung zugeführt werden, berichtet Kai Ellwert. Er ist Fachdienstleiter für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Chemikalienrecht der unteren Bodenschutzbehörde des Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Wie genau es mit diesen Flächen nach der Sanierung weitergeht, ist noch unklar. Einen übergeordneten Masterplan gebe es nicht, zunächst gehe es vor allem um Gefahrenabwehr. Je nach Fläche könnten dann Konzepte erarbeitet werden, wie und ob eine Nachnutzung möglich ist.

Die Natur folgt keinem Masterplan