Wegen Videokameras Schäden durch Vandalismus in Bus und Bahn sinken

03. März 2024, 12:42 Uhr

Die Kosten der Verkehrsbetriebe in Magdeburg und Halle für das Beseitigen von Schäden, die durch Vandalismus entstanden sind, sind zuletzt gesunken. In Halle liegt das aus Sicht der Verkehrsgesellschaft am Einsatz von Videokameras. In Magdeburg hingegen teilen die Verkehrsbetriebe mit, dass Vandalismus im Zusammenhang mit Fußballspielen eher zunimmt.