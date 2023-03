Wie der Pressesprecher der Polizeiinspektion Halle mitteilte, stellt die Software mit dem Namen "Police M.app" eine spürbare Arbeitserleichterung dar. "Die sonst notwendigen Telefonate mit der Leitstelle der Havag sind in vielen Fällen entbehrlich. Dies führt zu einer entsprechenden Zeitersparnis", sagte Polizeisprecher Michael Ripke. Die Beamten seien so schneller am Einsatzort, wenn ein Notruf eingeht.