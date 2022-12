Ich würde mir wünschen, dass Prävention in allen Bundesländern fest zu den Lehrplänen gehört. Wie geht man mit Stimmungstiefs, Stress und Leistungsdruck um, ohne zu Suchtmitteln zu greifen – das gehört in die 7. und 8. Klasse, und zwar nicht nur mit einem Stündchen, damit die Schülerinnen und Schüler Strategien an die Hand bekommen, wie man mit belastenden Situationen umgeht. So könnten wir den Anteil derer vermindern, die zu Suchtmitteln greifen.