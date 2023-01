Derzeit überschlagen sich die Nachrichten zu den Erfolgen der Chat-Software ChatGPT. So meldete die renommierte US-amerikanische University of Minnesota in dieser Woche, dass ChatGPT soeben eine Jura-Prüfung bestanden habe. Demnach wurde unter die Tests der Studierenden ein von der Software geschriebener Test gemischt – die Prüfer vergaben insgesamt eine Note, die der deutschen 3+ entspricht.

Das Programm steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Künstliche Intelligenz ist so programmiert, dass sie selbstständig lernt und zwar in rasender Geschwindigkeit. Das Potenzial scheint riesig – auch im wissenschaftlichen und schulischen Bereich. Viele Fachleute sind allerdings auch alarmiert. Was, wenn Schüler und Studierende sich demnächst kaum noch die Mühe machen, selbst Texte zu verfassen, und stattdessen alles von ChatGPT schreiben lassen?