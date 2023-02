Wegen ChatGPT müsste nun bei jeder Prüfung in Schule oder Uni eigentlich gefragt werden, ob sich ein Schüler das alles selbst erarbeitet oder einfach ausspucken lassen hat, sagt Füller. "Hausarbeiten an Universitäten in Australien sind im Moment gar nicht so richtig erlaubt, weil die sich sorgen, dass Studierenden sie nicht selbst schreiben."