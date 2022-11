Wo in Sachsen-Anhalt in diesem Herbst gegen das Coronavirus geimpft wird, unterscheidet sich von Stadt zu Stadt und von Landkreis zu Landkreis. Das zeigen Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT. Während in Halle das Impfzentrum im Oktober wiedereröffnet hat, verzichtet Magdeburg auf so ein zentrales Angebot. Andere Regionen setzen auf temporäre Impfstellen oder bieten mobile Angebote. Ein flächendeckendes Impfangebot des Landes gibt es in diesem Herbst nicht.