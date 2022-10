Grundsätzlich könne man aber sagen, dass im Herbst und Winter eine Untervariante von Omikron dominieren werde: "Das war ja die große Frage: Kommt so eine Art 'Killer-Variante', die was ganz Neues, besonders Gefährliches ist. In dieser Richtung ist noch nichts am Horizont." Das bedeute zwar, dass es zu neuen Infektionen komme, doch die Verläufe würden dank der zunehmend besseren Immunität eher harmloser.