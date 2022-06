In Dessau-Roßlau kann man sich ab heute in der Berufsschule gegen Corona impfen lassen. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Mit der neuen Impfstelle reagiert die Stadt auf die Corona-Inzidenz, die in diesem Sommer deutlich höher ist als in den Vorjahren. In Dessau liegt sie aktuell bei 126,0.