Laut einer Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums soll der Impfstoff im Rahmen der im September neu startenden Impfkampagne angeboten werden. So sollen Menschen eine Alternative haben, die den mRNA-Impfstoffen, den Vektorvakzinen oder auch Proteinimpfstoffen wie dem von Novavax gegenüber skeptisch eingestellt sind.

Inaktivierte Ganzvirusimpfstoffe sind ein bereits seit vielen Jahrzehnten verwendeter Impfstofftyp. Dabei werden Viren in Zellkulturen angezüchtet und dann chemisch abgetötet, das heißt, ihnen wird die Vermehrungsfähigkeit genommen. Die Virusbestandteile werden dann mit einem Verstärker (Adjuvanz) gespritzt, der die Immunantwort ankurbeln soll. Bekannte Ganzvirusimpfstoffe sind beispielsweise die Impfungen gegen die Grippe (Influenza).

Valneva hatte in einer relativ kleinen klinischen Studie in Großbritannien mit etwas über 4.000 Teilnehmenden nachgewiesen, dass sein Impfstoff ähnlich gute Ergebnisse wie der Vektorimpfstoff von Astrazeneca erzielte. Damit dürfte seine Wirkung zwar schwächer sein als die der mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna, allerdings trotzdem einen Gewinn an Immunität für die Geimpften bringen.