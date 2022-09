Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat unterdessen am Donnerstag in Europa die Impfstoffe gegen Omikron-Varianten zugelassen. Die Vakzine kommen von BioNTech/Pfizer und Moderna. Bundesgesundheitsminister Lauterbach erklärte, die neuen Impfstoffe sollten bereits in der kommenden Woche in Deutschland ausgeliefert werden.