"Die größten Wasserschlucker Deutschlands" – so betitelt Correctiv seine Recherche zum bundesweiten Wasserverbrauch von Unternehmen. Ergebnis: Kohle-Tagebaue, Chemiefirmen und die Nahrungsmittelindustrie würden insgesamt fast viermal so viel Fluss- und Grundwasser nutzen wie alle Bürgerinnen und Bürger zusammen.

In Sachsen-Anhalt habe sich das Landesverwaltungsamt aber nicht in die Karten schauen lassen, sagt Correctiv-Reporterin Gesa Steeger: "Wir haben seit Monaten angefragt, wir haben uns auch auf das Umweltinformationsgesetz bezogen. Das haben wir auch in anderen Bundesländern gemacht, dort wurden die Informationen herausgegeben. Sachsen-Anhalt hat das abgelehnt und dagegen sind wir jetzt eben vorgegangen."

Die Begründung könne man deshalb zwar flapsig, aber gerne als "inhaltlichen Quatsch" bezeichnen. Kritik kommt auch von den Grünen im Magdeburger Landtag. Ihr Abgeordneter Olaf Meister kritisiert, die Behörden würden keine oder nur wenig Infos zum Wasserverbrauch rausrücken. Er hatte mehrere kleine Anfragen gestellt, wie viel frisches Wasser in Zukunft bei Intel in Magdeburg gebraucht wird – dort will das US-Unternehmen eine Chipfabrik ansiedeln. Das Landesverwaltungsamt hat dazu MDR AKTUELL geschrieben: "Das Landesverwaltungsamt hat keine Informationen, wie hoch der Bedarf an Wasser für die beabsichtigten Produktionsprozesse sein wird."