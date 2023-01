Der Weltmarkt mit Chips wächst weiter – die EU will mitwachsen. Bildrechte: MDR/IMAGO

Was ist der "EU Chips Act"? Die Europäische Union plant, mit Milliardeninvestitionen zu einem bedeutenderen Mitspieler auf dem wachsenden Chip-Weltmarkt zu werden. Konkret geht es darum, bis 2030 den Anteil der EU von aktuell 10 Prozent auf 20 Prozent zu verdoppeln. Geostrategisch sollen somit künftig auch importbedingte Chip-Knappheiten, wie zuletzt in der Corona-Krise, vermieden werden. Es ist die Rede von über 50 Milliarden Euro Investitionen aus privater und öffentlicher Hand. Damit der "EU Chips Act" in Kraft treten kann, müssen sich das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten mit dem Kommissions-Vorschlag einig werden.



Im Wettrennen mit China und Europa hatten die USA ebenfalls 2021 ein staatliches Subventionsprogramm auf den Weg gebracht. Das "US Chips and Science Act"-Gesetz wurde schließlich im August 2022 unterzeichnet. Es soll mit über 50 Milliarden Dollar die Halbleiterproduktion in den USA ankurbeln.