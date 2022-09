An den Nord-Stream-Gasleitungen durch die Ostsee gibt es vier statt wie bisher bekannt drei Lecks. Wie die schwedische Küstenwache am Donnerstag mitteilte, befinden sich zwei der Löcher an den Leitungen in schwedischen und zwei in dänischen Gewässern. Nach Informationen der schwedischen Zeitung "Svenska Dagbladet" wurde das nunmehr zweite Leck in den schwedischen Gewässern nahe Simrishamn ganz in der Nähe des ersten entdeckt.