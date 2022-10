Hundetraining auf der Demo

Am Rande steht eine Rentnerin mit ihrer Tochter und deren Hund. Was sie hierher zieht? "Zunächst mal ist es heute ein Training für den Hund", sagt die Tochter. Der soll mit Lärm und vielen Menschen klarkommen. Die Mutter ist mit dabei. Zu ihren Beweggründen sagt die 79-Jährige: "Ich sehe mir das heute zum ersten Mal an. Ich laufe aber nicht mit, ich wollte nur die Reden hören." Beide wollen ihren Namen nicht nennen und sich nicht politisch verorten lassen: "Wenn die da nichts machen", die 79-Jährige und zeigt dabei in Richtung der linken Demo, "höre ich halt hier zu. Am Ende sind die Inhalte ja ähnlich. Hier sind halt mehr Menschen." Die Angst vor der Nebenkostenerhöhung im Briefkasten treibe sie hierher. Es müsse etwas passieren.

Eine kleine Gruppe Linker demonstriert am Rande der AfD-Demonstration getrennt durch ein massives Gitter gegen die Veranstaltung auf dem Magdeburger Domplatz. Bildrechte: MDR/Lars Frohmüller

Mit 2.700 Menschen durch die Innenstadt

Dann setzt sich der Demozug in Bewegung. Die Kundgebung der AfD war diesmal straffer, man wolle den Anschluss an den Demozug vom Alten Markt nicht verpassen. Vornweg die AfD mit einem Banner "Preisexplosion stoppen – für Frieden, Freiheit und Wohlstand". Dahinter können sich offenbar Tausende versammeln. Im hinteren Teil fordert eine Gruppe "Tribunale – Zeit, es zu beenden". Ob auch das Mehrheitsmeinung ist, bleibt unklar.

Am Rand steht Günther, 65 Jahre alt, Edelmetallhändler und von Anfang an dabei. Auf die Frage "Seit September?" antwortet er: "Seit Corona!" Schon damals sei er unzufrieden gewesen mit der Regierung. Keine Antworten würde ihm die Politik geben. Und jetzt in der nächsten Krise wäre es nicht anders. "Darum gehen wir jede Woche auf die Straße, damit sich etwas ändert."