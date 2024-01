Auch Selbsthilfegruppen werden in Sachsen-Anhalt von Betroffenen vermehrt genutzt. Es gibt im Land rund 1.200 Selbsthilfegruppen, in denen sich Menschen austauschen und Hilfe suchen können. Im Jahr 2022 stellten die Krankenkassen rund 1,4 Millionen Euro für die Selbsthilfe in Sachsen-Anhalt zur Verfügung, berichtet die AOK. Damit seien nicht nur die Gruppentreffen an sich gefördert worden, sondern auch konkrete Angebote wie Vorträge, Ausflüge oder auch Fortbildungen für Gruppenleiter.