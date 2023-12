Depression Laufen gegen die innere Nacht

Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Rhythmisch klopfen die Schuhsohlen auf den Asphalt. Vorbei geht es auf dem Elberadweg an Spaziergängern, während sich wiederum Radfahrer vorbeidrängeln - eilig auf dem Weg in den Feierabend. Mit dem Mikrofon in der Hand jogge ich zwischen Michael und André. Sie sind die Initiatoren einer ungewöhnlichen Selbsthilfegruppe. Es handelt sich um die Dresdner Laufgruppe für Menschen mit Depression, die sich jeden zweiten Montag an der Neustädter Fährstelle zum dynamischen Gespräch trifft.

Sportschuhe an und los

Kaum gestartet, dauert es nicht lange, dass sich unter den Läufern und Läuferinnen Zweier- oder Dreiergrüppchen bilden und sich mal hier, mal da ausgetauscht wird. "Das ergibt sich einfach so, man will ja nicht stumm nebeneinander herlaufen", sagt Michael im Gespräch mit MDR SACHSEN. Und eine alte Läuferweisheit besage ja, dass man in dem Tempo laufen solle, in dem man sich noch unterhalten kann. Sonst überfordere man sich, vor allem als Anfänger.

Das Laufen hat mir über sehr schwere Zeiten hinweggeholfen. Michael Initiator der Laufgruppe gegen Depression