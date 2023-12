Everyday I have the Blues

Sie fühlen sich müde und schlapp im Winter? Herzlichen Glückwunsch, denn damit haben Sie Ihren Draht zur Natur noch nicht verloren. "Grundsätzlich ist es vollkommen natürlich, normal und überhaupt nicht besorgniserregend, wenn wir im Winter ein bisschen müder und träger sind. Das ist ein biologisches Programm, das so vorgesehen ist", sagt Thomas Kantermann, Chronobiologe und Wissenschaftlicher Direktor an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management im Podcast "Meine Challenge: Raus aus dem Wintertief".

Als Chronobiologe erforscht er den Einfluss der inneren Uhren auf unser Wohlbefinden und wie wir modernen Menschen unsere evolutionäre Herkunft immer mehr ignorieren: Viele Lebewesen hamstern Nahrung, eignen sich im Herbst ein Fettpolster an und gehen im Winter, wenn es kalt ist und das Nahrungsangebot knapp, in den Winterschlaf. Winterschlaf ist beim Menschen zwar nicht vorgesehen, aber dass wir im Winter in gewisser Weise herunterfahren, sei normal, so Kantermann: "Und wir nehmen uns immer mehr raus als moderne Menschen, weil wir meinen, das nicht zu müssen. Nur: wir können es messen". Bildrechte: MDR

I guess that's why they call it the Blues – wie Tageslicht die Uhren der Zellen steuert

Die Chronobiologie ist die Wissenschaft von den Rhythmen in der Natur und der offenkundigste Rhythmus in der Natur des Menschen ist der Wechsel von Schlaf- und Wachphasen, die sogenannte circadiane Rhythmik. Unsere inneren Uhren regeln die Veränderungen im Stoffwechsel: Noch während wir schlafen, bereiten sie durch Ausschüttung von Hormonen wie Serotonin die Wachphase vor, sodass unser Körper in die Lage versetzt wird, aufzustehen und Nahrung aufzunehmen. Am Abend dagegen wird das Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet, das für Müdigkeit sorgt und uns in die Horizontale treibt.

Jede menschliche Zelle besitzt eine solche innere Uhr. Gesteuert werden die einzelnen inneren Uhren von der sogenannten "Master-Clock". Die wiederum hat ihren Sitz im Gehirn an der Kreuzung der Sehnerven vom rechten und linken Auge. Und das nicht ohne Grund: Der stärkste bekannte Einflussfaktor für die inneren Uhren ist das Licht. Die inneren Uhren der Zellen wissen, wann es hell und dunkel wird und steuern dahin gehend ihre Stoffwechselvorgänge.

Zu viel Zeit in Innenräumen verschärft Lichtmangel

Und deshalb sind sie auch sensibel für Jahreszeiten: "Es gibt durchaus Hinweise, dass die inneren Uhren jeden Tag messen, wie viel Licht herrscht. Daher können sie jeden Tag miteinander vergleichen und sehr fein erfassen, wann die Tage länger oder kürzer werden und so den Körper darauf vorbereiten, ob es jetzt Winter oder Sommer wird", erklärt Thomas Kantermann.