Ein Lastwagen ist am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin bei Coswig umgekippt und hat alle drei Spuren blockiert. Die Strecke blieb bis zum Nachmittag gesperrt. Fahrzeuge wurden an der Abfahrt Köselitz von der Autobahn abgeleitet. Es kam zu langen Staus.