Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Samstag in Dessau sucht die Polizei Zeugen. Wie die Beamten mitteilten, dauern die Ermittlungen zur Unfallursache an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0340 2109 0 oder per E-Mail (lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de) an die Polizei zu wenden.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Tom Musche