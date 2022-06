Regional, bio, fair, nachhaltig

Pita-Brot aus der Pfanne ist eines der Lieblingsgerichte der Köthener Schüler. Bildrechte: MDR/Jana Müller Was im Kiosk der Schule über die Theke geht, ist nicht nur frisch gekocht und lecker. Es sei auch nachhaltig, erklärt Margret Seewald, Hauswirtschaftslehrerin und Leiterin der Schülerfirma. "Wir haben ganz klare Kriterien, nach denen wir die Lebensmittel einkaufen. Wir verwenden regionale und saisonale Produkte, und dann wird abgewägt, ob Produkte ein Bio-Siegel haben oder fair gehandelt sein müssen, oder ob es ausreicht, dass wir wissen, woher die Lebensmittel kommen."

Gute Taten fürs Klima

Eine bewusste Kaufentscheidung, sagt Margret Seewald, sei ein erster kleiner Schritt zur Rettung des Klimas. Gemeinsam mit Kollegen und Schülern hat sie deshalb überlegt, wie die Kinder und Jugendlichen motiviert werden können, viele kleine Schritte zu tun.

Heraus kam das "Gute-Taten-Glas". Wie das funktioniert, erklärt Elena aus Klasse 6b: "Das Glas steht in unserem Klassenraum im Regal, daneben ist eine Schüssel mit Schrauben. Und immer, wenn wir etwas für das Klima gemacht haben, können wir eine Schraube in das Glas werfen." Ihre Klassenkameradin Gabriella hat das Einmachglas der Klasse gerade in der Hand.

Elena und Gabriella zeigen das "Gute-Taten-Glas". Mit ihm werden Schüler motiviert nachhaltig zu handeln. Bildrechte: MDR/Jana Müller

Einmal die Woche werden alle Gläser gewogen, am Ende des Monats wird die Klasse mit dem schwersten Glas, also den meisten guten Taten, zur Nachhaltigkeitsklasse gekürt. Gabriella, Klasse 6b

Jeder kleine Schritt zählt beim Klimaschutz

Die Klasse 6b habe das leider noch nicht geschafft, sagen die beiden. Ihre Mitschüler seien ein bisschen faul. Dabei reichten schon kleine Dinge, um das Glas zu füllen. Zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen, statt sich von den Eltern fahren zu lassen. Oder Erdbeeren nur im Sommer zu kaufen, wenn sie in unserer Region wachsen.

Jeder kleine Schritt zähle, betont Magret Seewald noch einmal. Ob der im Unterricht, in der Schülerfirma oder zu Hause gemacht wird, sei ganz egal. Wichtig sei nur, dass sich die Schritte im Kopf der Schüler und in den Elternhäusern festsetzten. "Dann ist schon viel getan."

Viele Ideen fürs Klima

Wieviel Solar-Strom wurde schon produziert? Über eine Anzeige im Schulflur können die Schüler das jederzeit überprüfen. Bildrechte: MDR/Jana Müller Ideen, um den Schülern Nachhaltigkeit und Klimarettung nahe zu bringen, gibt es an der Freien Schule Anhalt in Köthen reichlich: Da wird im Musikunterricht ein Lied übers Klima geschrieben oder im Physikunterricht die Funktion der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach erklärt.



Ein Klimarat, dem Lehrer und Schüler angehören, plant jede Woche neue Aktionen. Den Landes-Titel Energiesparmeister 2022 haben sich die Köthener also redlich verdient, Ziel ist es nun die nachhaltigste Schule Deutschlands zu werden.

Um der Welt etwas Gutes zu tun

Elena aus der 6b schüttelt nochmal das Gute-Taten-Glas. Sie hat zuletzt eine Schraube hineingelegt, nachdem sie mit ihrer Schwester im Park Müll sammeln war.