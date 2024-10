Ein einzigartiges Projekt: "Die Engländer haben das in den 2000er Jahren mal probiert; in einem Gebiet, wo die Trappe vollkommen ausgestorben war", erzählt Köhler. 20 Jahre habe es gedauert, der Erfolg sei überschaubar. Im Zerbster Land soll es schneller laufen und besser. Für Köhler und seine Mitarbeiter ist das mit viel Aufwand verbunden: "Zunächst werden in noch bestehenden Brutgebieten Eier aufgelesen, in Gelegen, die es nicht schaffen würden." Die Eier werden dann im brandenburgischen Buckow künstlich ausgebrütet und die Küken per Hand aufgezogen.