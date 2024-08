"Stickerhefte begeistern viele", sagt Tierparkchef Michael Engelmann: "Mit unserem Heft haben Kinder nicht nur Spaß, sondern können auch was lernen". Auf den ersten Seiten gibt es einen Zeitstrahl, auf dem historische Fotos zugeordnet werden können. Auch die Tierpfleger wurden fotografiert und vor allem die tierischen Lieblinge der Besucher. Dazu gehören laut Engelmann neben dem Tiger Radja, auch der Rotfuchs Strolch und der kleine Dahomybulle Bulli. Mit dem Heft habe sich der Tierpark sozusagen selbst beschenkt zum Jubiläum, so Engelmann. Die erste Auflage ist auf 140 Exemplare beschränkt.

Insgesamt leben derzeit im Köthener Tierpark knapp 1.500 Tiere in 200 Arten. Dazu zählen unter anderem Berberaffen, die in der alten Vogelvoliere am Eingang zuhause sind, Krallenaffen, Bennett-Kängurus, Luchse, verschiedene Schweinearten, Stinktiere oder Alpensteinböcke. Es gibt nicht nur ein begehbares Affenhaus und ein offenes Wildgehege, sondern auch Tiger und Polarwölfe. Freilebende Präriehunde unterwühlen die Wege und stecken den Besuchern die Köpfe entgegen. Diverses Federvieh läuft auch noch frei herum. Und was kaum jemand weiß: Es ist der älteste Heimattiergarten Ostdeutschlands. Seine Geschichte begann vor 140 Jahren.