Görzig: Tante Enso-Supermarkt eröffnet

Nicht zuletzt durften auch die Görziger mitbestimmen, wie es bei "Tante Enso" aussehen soll. Etwa bei der Farbgestaltung, bei den Öffnungszeiten und auch beim Sortiment. Und so finden sich auch regionale Produkte in den Regalen, vom Hof Pfaffendorf oder den Koethener Wurstwaren. 3.000 Artikel gibt es insgesamt im Laden. Dort kann man mit einer personalisierten Karte rund um die Uhr, oder – ohne Karte – zu den regulären Öffnungszeiten einkaufen. Dann ist auch Personal im Markt.

Für Erika Miertsch, die Ortsbürgermeisterin von Wörlitz, ist "My Enso" ein Erfolgsmodell. Die Parkstadt bei Dessau war die erste Kommune in Sachsen-Anhalt, die sich bei den Betreibern in Bremen beworben hat. Jahrelang gab es keine Einkaufsmöglichkeit für die Wörlitzer und die Tausenden Touristen. Im April öffnete der Markt mitten in Wörlitz und wird seitdem sehr gut angenommen, so Erika Miertsch.