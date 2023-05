In Thale ist ein Supermarkt überfallen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll ein Mann bereits vergangenen Freitag gegen 22 Uhr eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aus dem Tresor gezwungen haben. Es soll sich um einen fünfstelligen Betrag gehandelt haben. Anschließend flüchtete der Mann laut Polizei in unbekannte Richtung aus dem Markt.