In der Nuthe bei Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat eine noch unbekannte Substanz das Wasser blau gefärbt. Passanten zeigten die Verfärbung am Donnerstnachmittag an. Das teilte die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Eine Prüfung vor Ort (Kartungsweg) habe ergeben, dass die Flüssigkeit aus einem Regenwasser-Rohr in den Fluss gelaufen war. Dies sei inzwischen verschlossen worden.

Die Stadt Zerbst habe unterdessen eine Prüfung der Substanz in einem Labor veranlasst. Wann die Ergebnisse vorliegen, könne derzeit nicht gesagt werden. Die Stadt war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Proben werden untersucht

Bildrechte: Sindy Engelhardt Das Ordnungsamt gab an, die Sache sei "sehr mysteriös". Die Ursache sei unklar. Die Feuerwehr nehme Proben und untersuche auch die Kanalisation, heißt es vom Ordnungsamt weiter. Die Polizei gehe derzeit nicht davon aus, dass die blaue Farbe gefährlich ist, so die Sprecherin. Es werde aber geprüft, ob es zu einem ähnlichen Vorfall in Thüringen einen Zusammenhang gibt.

Blaues Wasser auch in Thüringen