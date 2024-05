Ohne Förderungen haben es Start-ups oft schwer. Die EU stellt bestimmte Fördermittel bereit, um beispielsweise Start-ups auf die Beine zu helfen.

Fördermittel zu beantragen zieht offenbar viel Bürokratie mit sich. Ein Unternehmen sagt, dass schnelle Innovativ-Projekte nicht möglich seien.

Junge Unternehmen sind frustriert über Intels scheinbar schnelle EU-Förderung. Start-Ups hätten da oft mit mehr Hürden zu kämpfen, so ein Gründer.

Ein großer Tisch, darauf ein Blatt Papier mit schwarz-weißen Vierecken. Als der QR-Code gescannt wird, baut sich eine Maschine vor den Augen von Daniel Anderson auf – natürlich nur auf dem Tablet in seinen Händen. Mit einem Fingerwisch kann die Maschine in ihre Einzelteile zerlegt werden. Anderson geht leicht in die Knie und schwebt mit dem Tablet um die virtuelle Maschine herum.

Anderson ist der Gründer und Geschäftsführer des Magdeburger Start-ups "3DQR". Mit der Hilfe einer App können sogenannte Augmented-Reality-Welten erschaffen werden. So sollen beispielsweise Unternehmen digitale Inhalte in die reale Welt projizieren, heißt es. Bildrechte: MDR/Uwe Riehmann

Ohne Finanzspritze haben es Unternehmensgründer schwer

Seit 2016 gibt es das Start-up jetzt schon – also seit acht Jahren. Damit aus einer Idee ein Unternehmen wurde, nahm Anderson am Anfang viele Fördermittel in Anspruch, erinnert er sich. Einige davon sind Mittel, die aus einem Europäischen Fond kommen. "Das war wichtig, weil ich noch nicht so viele Aufträge am Anfang hatte. Das hat mir den Einstieg ermöglicht. Hätte es die nicht gegeben, wäre das in den ersten Monaten zu Ende gegangen, weil mir das Geld ausgegangen wäre", sagt er MDR SACHSEN-ANHALT.

So gebe es Projekte, die ohne Fördermittel nicht möglich wären, sagt Anderson. Um dem entgegenzuwirken und die Wirtschaft Sachsen-Anhalts zu stärken, gibt es sogenannte EFRE-Mittel – die Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. In der Förderperiode 2021 - 2027 stehen dem Bundesland insgesamt rund 1,2 Millionen Euro zur Verfügung. In der Periode 2014 bis 2020 hatte Sachsen-Anhalt rund 1,4 Millionen Euro EFRE-Mittel zur Verfügung, heißt es auf der Webseite der Europäischen Union.

Dieses Geld wird in die verschiedenen Förderprogramme aufgeteilt. Das Ziel ist, kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen, heißt es von Landesministerium für Wirtschaft auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Das betreffe beispielsweise Betriebe des Handwerks und Einzelhandels oder des Dienstleistungs-, Beherbergungs- und Gaststättengewerbes und Start-ups. Zu letzteren heißt es vom Ministerium: "Die EU-Mittel verbessern Finanzierungsbedingungen und unterstützen die Unternehmen in kritischen Entwicklungsphasen einschließlich der Wachstums- und Expansionsphase." Bildrechte: MDR/Uwe Riehmann

EU-Förderungen stark nachgefragt

Daniel Anderson hat mehrfach solche Förderprogramme in Anspruch genommen. "Ego-Start" war eines davon in der Gründungsphase, sagt er. Etwas später hat er Unterstützung aus einem Risikokapitalfond in niedriger siebenstelliger Höhe erhalten.

Und die Nachfrage nach Fördermitteln aus der EU ist hoch. Das sagte Susanne-Eva Dörrwand von der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT. "Wir haben täglich Beratungen zu finanziellen Förderungen – wo kann ich die beantragen, wo trifft das auf mich zu? Man merkt, dass gerade für unsere kleine mittelständische Wirtschaft, die Zuschüsse und zinsbegünstigen Darlehen wichtig sind", sagt die stellvertretende Geschäftsführerin. Bildrechte: MDR/Uwe Riehmann

Wie viele Start-ups durch Fördergelder genau profitieren, lässt sich schwer in Zahlen wiedergeben. Aber: Bis Dezember 2022 wurden in der Strukturfondsperiode 2014 bis 2020 insgesamt 4.672 Existenzgründer durch die sogenannten "Ego"-Programme gefördert, so ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. "Die Förderung von Maßnahmen zur Unterstützung von Gründungen und Unternehmertum ist ein Schwerpunkt in der Strukturfondsperiode 2021-2027. Genutzt werden sowohl EFRE-Mittel als auch Mittel aus dem ESF+. Insgesamt stehen rund 70,7 Mio. Euro zur Verfügung, davon 50,0 Mio. Euro EU-Mittel", heißt es.