Kein Nachwuchsmangel Glück für Schornsteinfeger: Beruf ist in Sachsen-Anhalt beliebt

27. Mai 2024, 05:00 Uhr

Für Schornsteinfeger in Sachsen-Anhalt sind fehlende Fachkräfte und Nachwuchs weniger ein Problem als für ihre Kollegen in anderen Ländern. Auch die Zahl der Auszubildenden wird als ausreichend angesehen. Ein Grund dafür ist, dass in Sachsen-Anhalt viele Heizungen mit Öl und Gas betrieben werden.