Der Ballon ging demnach erst in Tschechien nieder, wo die Polizei verständigt wurde. Wenig später stand ein Spezialeinsatzkommando vor der Tür des Nachbarn. Dabei stellte sich der abgeschickte vermeintliche Hilferuf als Fake heraus. In erster Instanz wurde der 61-Jährige wegen falscher Verdächtigungen 2021 vom Amtsgericht Dessau-Roßlau zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt. Im Berufungsverfahren am Dessau-Roßlauer Landgericht erklärte er nun, den Zettel nicht geschrieben zu haben. Dies wolle er im Laufe der Verhandlung mit einem Schriftgutachten beweisen.